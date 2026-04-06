lunes, 6 de abril de 2026

Policíales: Intrusos en Chacabuco - Peligro en la ruta

 


Madrugada lluviosa.

Intrusos. Durante la madrugada lluviosa se dio una situación que llevó a una mujer a llamar a la Policía. Escuchó ruidos en el techo y decidió mirar por una ventana. Observó que varias personas se bajaban a la vereda desde la parte superior del edificio de la Escuela 14, que linda con su vivienda. Esto llevó a que los efectivos de la fuerza de seguridad revisaran la parte externa del centro educativo. En principio no encontraron aberturas forzadas. Ocurrió en 12 de Febrero entre Saavedra y Padre Doglia.



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Ruta. El chofer de un colectivo de larga distancia pidió auxilio a la policía en medio de la madrugada lluviosa. Iba circulando con destino a La Plata cuando el rodado se detuvo súbitamente en la mano de la ruta 30 de Chacabuco a Chivilcoy. Esto ocurrió a las 3.00 de la mañana. A las 7.30 el vehículo seguía en el lugar esperando una reparación.


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