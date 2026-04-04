Chacabuquense premiado

Reconocimiento.
Un chacabuquense recibió un premio a la trayectoria.
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Se trata del actor Marcelo Bucossi, quien fue agasajado por la Asociación de Críticos del Espectáculo (ACE). Se trató de un reconocimiento a la trayectoria tras 50 años de trabajo en el teatro.
Se trató de la 33° entrega de los premios.
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