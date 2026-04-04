sábado, 4 de abril de 2026

Chacabuquense premiado

 


Reconocimiento.

Un chacabuquense recibió un premio a la trayectoria.



Volver a Chacabuquero.

El corte perfecto chacabuco cerdos pollo
Chanchería el Corte Perfecto

Se trata del actor Marcelo Bucossi, quien fue agasajado por la Asociación de Críticos del Espectáculo (ACE). Se trató de un reconocimiento a la trayectoria tras 50 años de trabajo en el teatro.

Se trató de la 33° entrega de los premios.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Policiales: una mujer hospitalizada y otros incidentes ocurridos en Chacabuco 

- Mix:

- Vigilia Pascual

- Nuevas luminarias

- Trabajos de pintura en Chacabuco

- Empleados y jubilados municipales de Chacabuco con expectativas

- Hubo operativo en zonas problemáticas y motos retenida en Chacabuco

- Incidentes en la noche de Chacabuco 

- La Semana Santa termina con una alerta meteorológica en Chacabuco y la zona

- Persecución en la noche de Chacabuco 

Todavía se habla de esto:

- La IA dijo que era "Peligroso" un link enviado por Whatsapp a Chacabuquero

- Video: Incidente con un camión municipal en Chacabuco

- Entidad de Chacabuco recibe propuestas para comprar un terreno

- Ratificaron las elecciones de un partido con presencia en Chacabuco

- Necrológicas I

- Madrugada movida con secuestros en Chacabuco

- Choque y fuga en la noche de Chacabuco




on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)