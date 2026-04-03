Video: Incidente con un camión municipal en Chacabuco

Antes de la lluvia. Se incluyó el video.
Esta tarde se registró un incidente en las calles de Chacabuco en el que se vio involucrado un camión recolector de residuos de la Municipalidad.
Ver el video:
Un vecino compartió en los redes sociales un video que muestra como el rodado impacta con un poste de teléfonos. Fue en el mismo lugar donde hace unas semanas un poste cayó sobre un auto causándole grandes daños.
|Ángel Poviña, albañilería profesional
Justamente, el vecino que tuvo el cruce con los municipales es Daniel Oromé, el dueño del coche aplastado por el poste. Según contó, estaba realizando una mudanza con una camioneta y un acoplado y llegó el camión. Como la calle tiene la mitad del ancho en ese sector, tuvo que maniobrar. Cuando estaba reculando, el camión chocó con el poste, lo que agravó la queja del vecino.
Ocurrió en Mendoza entre Callao y Bordenave de Cacho, ante la cancha de River.
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