"La Guerra de Malvinas dejó una herida profunda que aún late en el corazón de todos los argentinos"

Comunicado desde Chacabuco
Hoy recordamos, con orgullo y emoción, a los 649 héroes que dieron su vida por la Patria, y abrazamos con respeto y gratitud a nuestros veteranos, que siguen siendo testimonio vivo de coraje, entrega y amor por la Argentina, a 44 años de aquella gesta.
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En este Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, rendimos un homenaje sentido, invitamos a la memoria y renovamos nuestro compromiso irrenunciable con la soberanía nacional, al evocar aquel 2 de abril de 1982 que marcó para siempre nuestra historia.
El intendente municipal, Darío Golía, reafirma la necesidad de “Malvinizar” cada día, manteniendo viva la memoria y transmitiendo a las nuevas generaciones el verdadero significado de Malvinas, porque las islas fueron, son y serán argentinas.
Firma:
Municipalidad de Chacabuco
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