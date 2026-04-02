Así encontraron a la joven de Chacabuco

Lejos de la ciudad. Detalles de la investigación para dar con el paradero.
La joven de 16 años que era buscada desde el lunes fue encontrada fuera de Chacabuco.
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Personal de la Delegación de Investigaciones de la Policía bonaerense de Junin, conjuntamente con personal de Sección Ciber Crimen Junin, a raíz de tareas investigativas e inteligencia criminal aplicada al caso, mediante la intervención telefónica con escucha directa y análisis de la red social Instagram, logró determinar que la joven estaba en Villa Puerta de Hierro, San Justo,La Matanza.
Se solicitó la inmediata colaboración del Gabinete de Búsqueda de Personas de la DDI La Matanza. Se efectuó un rastrillaje en dicho asentamiento junto con personal de DDI La Matanza, y se logró dar con la joven deambulando en el sector de las vías férreas del lugar. Estaba en perfectas condiciones psicofísicas.
En conocimiento, la Fiscalía avaló lo actuado y dispuso la intervención del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos del Niño, Niña y/o Adolescente de la Municipalidad de Chacabuco y restitución de la adolescente a sus progenitores, previo precario medico.
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