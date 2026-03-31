Retuvieron motos guiadas por menores y la labraron infracciones en Chacabuco

Detalles.
La Subsecretaría de Tránsito dio a conocer el resultado de lo operativos realizados este martes.
Volver a Chacabuquero.
En Ituzaingó y Pellegrini donde se retuvieron cinco motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco. 13 licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco.
Se labraron actas de infracción por sacar ramas a la vía pública en día no permitido.
Se labró un acta de intimación por tener vehículo en estado de abandono en la vía pública.
Se retuvieron dos motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco las mismas conducidas por menores de edad.
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