Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

Edictos.
El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de:
Vicente Ángel Giovio, 25 de marzo de 2026
Oswaldo Luis Cresente, 25 de marzo de 2026
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Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración
|Ángel Poviña, albañilería profesional
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