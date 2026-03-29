Alerta Meteorológica para Chacabuco, esta semana

Para tener en cuenta.
El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta por tormentas fuertes para Chacabuco y la zona.
Volver a Chacabuquero.
Es de nivel amarillo, para la tarde del miércoles. Hay que tener en cuenta que se han pronosticado lluvias de diferentes intensidades para el lunes, jueves y viernes.
Es un dago a tener en cuenta de cara a la Semana Santa, período que además de la celebración religiosa cristiana, también está relacionada con el turismo.
Al parecer, el otoño llegó con lluvia, humedad y altas temperaturas.
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