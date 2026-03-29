domingo, 29 de marzo de 2026

Alerta Meteorológica para Chacabuco, esta semana

 


Para tener en cuenta.

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta por tormentas fuertes para Chacabuco y la zona.



Volver a Chacabuquero.

Es de nivel amarillo,  para la tarde del miércoles. Hay que tener en cuenta que se han pronosticado lluvias de diferentes intensidades para el lunes, jueves y viernes.

Es un dago a tener en cuenta de cara a la Semana Santa, período que además de la celebración religiosa cristiana, también está relacionada con el turismo.

Al parecer, el otoño llegó con lluvia, humedad y altas temperaturas. 


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