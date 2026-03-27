viernes, 27 de marzo de 2026

Sorpresiva reacción de motociclistas de Chacabuco

 


Esta noche 

Dos personas que iban en moto tuvieron una sorpresiva reacción esta noche en Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Al ver que los seguía personal del área de Tránsito tanto el conductor como el acompañante abandonaron el rodado en inmediaciones de San Martín y Falucho, en la plazoleta Libertad.

La moto poseía escape libre, con número de motor y chasis limado.

  

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