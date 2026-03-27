viernes, 27 de marzo de 2026

Corte programado de energía en Chacabuco

    

Para tener en cuenta.

La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Limitada dio a conocer un corte programado de servicio.



Volver a Chacabuquero.


Será el día Domingo 29 de marzo: un corte parcial de energía eléctrica en el Alimentador Nº1 , desde las 7:00 hasta las 11:00, afectando la zona delimitada por las siguientes calles: Brandsen, Mitre, Duberty, Belgrano, G. Cásale y Liniers.

Este corte se suspende por lluvia.


Para más información:

🤖📲CECHbot, el Chatbot de WhatsApp de la CECh: 2352561778.

  

El corte perfecto cerdo y pollo en Chacabuco
El Corte Perfecto, Chanchería y Pollería, en Insiarte 485


Guido di napoli decoración y mantenimiento del hogar Chacabuco

Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración

Granja Doña Juana Chacabuco
Granja Doña Juana

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Los ganadores de la rifa de los Bomberos

- Curiosa situación en un allanamiento en Chacabuco

- Extenso pronóstico de probables lluvias par Chacabuco y la zona

- Necrológicas I del viernes

- Labraron infracciones por arrojar agua, sacar escombros y algo más en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Le robaron a una vecina 

- Necrológicas I

- Allanamiento contra el narcotráfico en Vedia

- Tensión en un domicilio de Chacabuco

- Golía se reunió con conocido ex juez

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Extraña situación con una persona semidesnuda

- Resultado del operativo de tránsito más allá de la moto quemada

- Prendió fuego la moto para que no se la secuestraran en Chacabuco







on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)