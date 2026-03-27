Corte programado de energía en Chacabuco

Para tener en cuenta.
La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Limitada dio a conocer un corte programado de servicio.
Volver a Chacabuquero.
Será el día Domingo 29 de marzo: un corte parcial de energía eléctrica en el Alimentador Nº1 , desde las 7:00 hasta las 11:00, afectando la zona delimitada por las siguientes calles: Brandsen, Mitre, Duberty, Belgrano, G. Cásale y Liniers.
Este corte se suspende por lluvia.
Para más información:
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Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración
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