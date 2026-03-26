jueves, 26 de marzo de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

 Que en paz descanse: Graciela.


 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

- Zulma Graciela Arribillaga. Falleció a los 68 años. Casa de duelo: Castilla. Sepelio: a las 19.00


.


Volver a Chacabuquero.


Necrológicas recientes: QEPD


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Allanamiento contra el narcotráfico en Vedia

- Tensión en un domicilio de Chacabuco

- Golía se reunió con conocido ex juez

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Extraña situación con una persona semidesnuda

- Resultado del operativo de tránsito más allá de la moto quemada

- Prendió fuego la moto para que no se la secuestraran en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Siguen los actos en Chacabuco por el 50° aniversario del último Golpe de Estado

- Necrológicas I

- Mix: 

- Licitaron una obra

- Torneo de Ajedrez

- Citaciones en Chacabuco

- Dos conflictos: por el tránsito y por un perro asesino en Chacabuco

- Corte de energía por una falla en un sector de Çhacabuco

- Vecino agredido en un barrio de Chacabuco

- Conocido humorista de las redes sociales se presenta en Chacabuco




on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)