jueves, 26 de marzo de 2026

Tensión en un domicilio de Chacabuco

 

Esta mañana.

Momentos de incertidumbre se vivieron en un domicilio de la ciudad de Chacabuco esta mañana.



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Granja Doña Juana Chacabuco
Granja Doña Juana

La familia de un vecino de edad avanzada pidió ayuda a la Policía porque se había encerrado en una casa. En el lugar había un arma de fuego. 

Tras varios minutos de charlas y negociación se pudo acceder al domicilio. El vecino fue trasladado en ambulancia del Hospital para recibir contención y el arma, tras ser investigada, fue puesta en guarda de su familia.

Angel poviña albañil
Ángel Poviña, albañilería profesional


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