Tensión en un domicilio de Chacabuco

Esta mañana.
Momentos de incertidumbre se vivieron en un domicilio de la ciudad de Chacabuco esta mañana.
Volver a Chacabuquero.
La familia de un vecino de edad avanzada pidió ayuda a la Policía porque se había encerrado en una casa. En el lugar había un arma de fuego.
Tras varios minutos de charlas y negociación se pudo acceder al domicilio. El vecino fue trasladado en ambulancia del Hospital para recibir contención y el arma, tras ser investigada, fue puesta en guarda de su familia.
|Ángel Poviña, albañilería profesional
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