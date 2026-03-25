Corte de energía por una falla en un sector de Çhacabuco

Esta mañana.
Esta mañana se registró un corte de servicio eléctrico en un sector de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Se debió a una falla en un transformador ubicado en Pringles y Juan Manuel de rosas. Personal de la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco limitada se alistó para solucionar el problema.
Se reportó un sonido compatible con explosión al momento del corte de servicio.
Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración
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