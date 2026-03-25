miércoles, 25 de marzo de 2026

Corte de energía por una falla en un sector de Çhacabuco

 

Esta mañana.

Esta mañana se registró un corte de servicio eléctrico en un sector de la ciudad de Chacabuco. 



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El corte perfecto chanchería
Chanchería El Corte Perfecto

Se debió a una falla en un transformador ubicado en Pringles y Juan Manuel de rosas. Personal de la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco limitada se alistó para solucionar el problema. 

Se reportó un sonido compatible con explosión al momento del corte de servicio. 


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