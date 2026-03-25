miércoles, 25 de marzo de 2026

Prendió fuego la moto para que no se la secuestraran en Chacabuco

 


Esta noche.

Una mujer prendió fuego la moto en la que circulaba esta noche para que no se la secuestraran.



Volver a Chacabuquero.

Ocurrió en Catamarca entre Maipú y Urquiza. La mujer se detuvo a 50 metros de un control de Tránsito y quiso esconder la moto en un kiosco.  En ese momento arribaron al lugar los agentes de Tránsito y comenzaron a dialogar con la mujer. Edta última sacó el tapón del tanque, prendió fuego el combustible con un encendedor y se fue caminando.

Un vecino apagó el fuego con agua antes de la llegada de los bomberos voluntarios. La moto, ya apagada, fue retenida por Tránsito, finalmente.

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