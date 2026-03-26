jueves, 26 de marzo de 2026

Resultado del operativo de tránsito más allá de la moto quemada

 


En la ciudad de Chacabuco.

La Subsecretaría de Tránsito dio a conocer el resultado del operativo de control que desarrolló este miércoles en Catamarca y Maipú.



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Es el mismo punto en el que una moto quiso quemar su moto para que no se la retuvieran.

Se retuvieron tres motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco. Una de las mismas, conducida por un menor de edad.

Se retuvieron cuatro licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco.

Angel poviña albañil
Ángel Poviña, albañilería profesional


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