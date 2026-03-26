Resultado del operativo de tránsito más allá de la moto quemada

En la ciudad de Chacabuco.
La Subsecretaría de Tránsito dio a conocer el resultado del operativo de control que desarrolló este miércoles en Catamarca y Maipú.
Volver a Chacabuquero.
Es el mismo punto en el que una moto quiso quemar su moto para que no se la retuvieran.
Se retuvieron tres motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco. Una de las mismas, conducida por un menor de edad.
Se retuvieron cuatro licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco.
|Ángel Poviña, albañilería profesional
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Prendió fuego la moto para que no se la secuestraran en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Siguen los actos en Chacabuco por el 50° aniversario del último Golpe de Estado
- Dos conflictos: por el tránsito y por un perro asesino en Chacabuco
- Corte de energía por una falla en un sector de Çhacabuco
- Vecino agredido en un barrio de Chacabuco
- Conocido humorista de las redes sociales se presenta en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario