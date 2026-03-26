jueves, 26 de marzo de 2026

Allanamiento contra el narcotráfico en Vedia

 


Policía bonaerense.

Personal de la delegación de investigaciones del tráfico de drogas de Junín de la Policía de la Provincia de Buenos Aires realizó dos allanamientos en Vedia.



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Fue en el barrio Villa Quinteros, tras una investigación que duró varios meses. Fueron secuestrados varios envoltorios de cocaína preparados y listos para su comercio al menudeo, envoltorios de marihuana y flores de cannabis sativa todos listo para la venta, telefonía celular, una balanza digital, recortes de nylon para la preparación de la venta, plantas de marihuanas. Tambien se demoró a un masculino de 26 años de edad.

En el marco del procedimiento se identificó a un masculino de 25 años de edad y selo detuvo porque  poseía un pedido de captura por “Robo” a requerimiento del Juzgado Correccional N°2 de Junín,


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