viernes, 27 de marzo de 2026

Necrológicas de Chacabuco

Que en paz descanse: Emilio.


 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

 - Emilio Roberto Vollert. Falleció a los 87 años. Casa de duelo: OHiggins. Sepelio a las 9.00.


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