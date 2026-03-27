Necrológicas de Chacabuco

Que en paz descanse: Emilio.
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- Emilio Roberto Vollert. Falleció a los 87 años. Casa de duelo: OHiggins. Sepelio a las 9.00.
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