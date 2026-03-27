Curiosa situación en un allanamiento en Chacabuco

Esta mañana.
Esta mañana se registró una curiosa situación en durante un procedimiento policial en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Un vecino llamó a la Policía porque estaban allanando su casa. La preocupación estaba motivada en que los efectivos, supuestamente, no habían mostrado la orden judicial que respaldara el operativo en el lugar. Fue así como debió ser identificado el responsable del procedimiento, que forma parte del Gabinete de investigación de la Comisaría, y el movil en el que se desplaza su equipo.
Ocurrió en Inmediaciones de la cancha de San Martín.
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Secuestrados. Personal de Tránsito retuvo esta mañana una moto que estaba estacionada. Según lo informada, estaba equipada con un escape antirreglamentario y había sido visualizada por las cámaras de la municipalidad realizando maniobras peligrosas.
También fue retenido un cuatriciclo estacionado porque tenía escape antirreglamentario.
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