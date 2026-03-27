Los ganadores de la rifa de los Bomberos de Chacabuco

Afortunados. Ya hay 5 ganadores
Este mediodía se llevó a cabo el sorteo mensual de la rifa de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Se pusieron en juego 5 premios de 1.500.000 pesos.
Estos fueron los ganadores:
- 2752, adquirido por Karina Pérez
- 3016, adquirido por Metalúrgica Güeli SRL
- 9027, adquirido por Claudio Franco
- 6659,. adquirido por Melani Zaire
- 7448, adquirido por Agustina Passarella
Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración
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