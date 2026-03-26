Golía se reunió con conocido ex juez

Aniversario del último Golpe de Estado de Argentina.
El intendente municipal de Chacabuco, Darío Golía, mantuvo ayer un encuentro en la ciudad de La Plata con el ex juez español Baltasar Garzón, quien se encuentra en el país participando de actividades por el 50° aniversario del golpe de Estado de 1976.
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El jefe comunal destacó la relevancia de la visita del jurista, subrayando que su agenda está enfocada en la promoción de los Derechos Humanos y el fortalecimiento de la memoria histórica en la región.
Garzón tuvo gravitación entre finales del Siglo XX y principios del XXI porque aceptó investigar desde España la posible comisión de delitos de lesa humanidad en Argentina durante la última dictadura militar.
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