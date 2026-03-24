Conocido humorista de las redes sociales se presenta en Chacabuco

Show.
Un conocido humorista con repercusión en las redes sociales se presenta en Chacabuco este fin de semana.
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Se trata de Pablo Picotto, quien comenzó a trabajar en el mundo de la actuación en el 2001 para luego pasar al Stand Up y luego dar el salto a las redes sociales. Hoy sus videos cortos suman miles de reproducciones en Instagram, TikTok y Youtube.
Picotto presenta sus espectáculo "Tiempos Modernos", de 105 minutos de duración, este viernes 27 de marzo en el Teatro Italiano desde las 21.00. Las entradas se puede comprar a través del sitio web "Entrada Web" por 28.000 pesos cada una.
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