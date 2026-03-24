martes, 24 de marzo de 2026

Conocido humorista de las redes sociales se presenta en Chacabuco

 


Show.

Un conocido humorista con repercusión en las redes sociales se presenta en Chacabuco este fin de semana.



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El corte perfecto chanchería
Chanchería El Corte Perfecto

Se trata de Pablo Picotto, quien comenzó a trabajar en el mundo de la actuación en el 2001 para luego pasar al Stand Up y luego dar el salto a las redes sociales. Hoy sus videos cortos suman miles de reproducciones en Instagram, TikTok y Youtube.

Picotto presenta sus espectáculo "Tiempos Modernos", de 105 minutos de duración, este viernes 27 de marzo en el Teatro Italiano desde las 21.00. Las entradas se puede comprar a través del sitio web "Entrada Web" por 28.000 pesos cada una.

Peña folclórica en Chacabuco el 25 de abril de 2026
Gran Peña Folklórica: Venta de tarjetas llamando al 2352522151

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