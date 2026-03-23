Sin respuesta ante un robo, apela a la comunidad de Chacabuco

Hasta al ladrón identificó.
Una vecina de Chacabuco que sufrió un robo apela a la comunidad para encontrar una solución a sus problemas.
Volver a Chacabuquero.
El hecho delictivo ocurrió hace varios días y tivo repercusión. Hasta el autor fue identificado y su rostro publicado en las redes sociales. Sin embargo, no hubo avances en la causa. La mujer es jubilada y sus haberes no le alcanzan para poder reemplazar lo robado.
Se llama Mónica Stipechi. Es la dueña de una bicicleta que fue robada en una vivienda en Córdoba continuación. Chacabuquero difundió el video en su momento. Ahora lo que necesita la vecina es una bicicleta. Si alguien la quiere ayudar, se puede contactar con ella a través de su perfil de Facebook
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
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