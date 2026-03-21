Un demorado en la mañana de Chacabuco

Rumbo a la Comisaría.
Esta mañana la Policía demoró a una persona en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Los efectivos de la fuerza de seguridad acordaron al sujeto en la vía pública a raíz de un llamado telefónico que lo señalaba como sospechoso.
Al ser contratados los datos de esta persona de sexo masculino de alrededor de 30 años con la base de datos de la Policía se descubrió que sobre el mismo pesaba un pedido de captura. Es por eso que se definió que se lo trasladara a la Comisaría.
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