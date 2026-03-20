viernes, 20 de marzo de 2026

"Le dieron mi valija a otra persona en la estación de Chacabuco"

Nota pedida.

Buenas noches, me llamo Lourdes Carrettoni y hoy los choferes del colectivo Costera Criolla del horario de las 21.00 que venia de Pergamino y se dirigía a Chivilcoy, por leer mal el número bajaron mi valija en Chacabuco y se la dieron a una mujer no vidente que puede ser chaqueña o paraguaya. 



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Peña folclórica en Chacabuco el 25 de abril de 2026
Gran Peña Folklórica: Venta de tarjetas llamando al 2352522151

Cuando reclamo mi valija en Chivilcoy no está y la de la mujer quedó en el coche patente AA741DG (duplicado). Por favor,  en la valija llevo medicamentos específicos para mis ojos y cremas para la cicatriz de operacion.  Dejo mi celular: 2346/417716. 

Guido di napoli decoración y mantenimiento del hogar Chacabuco

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No me quisieron dar el nombre de la mujer siquiera. Agradezco si pueden difundir esta nota,  lo mejor alguien la.conoce y puede devolver. La valija es azul. La de ella quedó en el micro que iba camino a Mar de Plata.

Firma:

Lourdes


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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