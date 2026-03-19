Esta tarde. Una mujer agredida, una menor trasladada al Hospital.
Esta tarde se registraron incidentes afuera de una escuela de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Hubo un altercado entre dos personas de sexo femenino., mayores de edad.
Fue convocada la Policía y se pidió asistencia medica para una joven de 16 años, hija de una de las mujeres en conflicto, dado que sufrió una crisis nerviosa ante la situación. Fue trasladada en ambulancia al Hospital municipao.
Ocurrió en Inmediaciones de Quintana e Ituzaingó.
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