Festival en la previa del 24 de marzo en Chacabuco

Memoria
Este lunes 23 de marzo, a partir de las 18:30 horas, se llevará adelante el Festival y Vigilia por la Memoria, la Verdad y la Justicia, a 50 años del Golpe de Estado Cívico-Militar. La jornada será en la Plazoleta del Correo.
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Desde las 16:00 hs, artistas locales estarán pintando pañuelos en la Plazoleta.
Se podrá disfrutar de música durante todo el festival, esperando la medianoche. Estarán presentes Puño de Dragón, LK, Kadriel, Tres Cuartos, Federico Maiale (Tributo a Charly García), Diego Galván y Quinta Semilla. Además, el gran cierre de la banda tributo a Los Redondos, Músicos Para Pastillas.
Por otro lado, se realizará la obra de teatro "La carta más triste que he escrito en mi vida", dirigida por Romina Paesani y con la actuación de Conty Arcos.
En caso de lluvia, la jornada se realizará en el Salón de UOMA (Av. Lamadrid 66).
Habrá servicio de cantina.
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