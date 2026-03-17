Mix de Chacabuco: Piden cuidar los caminos - Marcan calles - Curso de RCP

Breves.
RCP. Integrantes de los clubes Argentino, River Plate y Huracán completaron el lunes un curso de Reanimación Cardiopulmonar organizado por la Liga Deportiva de Chacabuco con apoyo de la Dirección municipal de Deportes. Se realizó en el salón de la Unión Obrera Molinera Argentina.
Volver a Chacabuquero.
Caminos. La Subsecretaría de Servicios Públicos solicita la colaboración de productores y transportistas ante la alerta climática anunciada para las próximas horas. Se recomienda no circular durante las lluvias y, una vez finalizadas, esperar un tiempo prudencial para permitir el oreado de los caminos rurales, especialmente en aquellos sectores donde se han realizado trabajos de mantenimiento y reconstrucción.
Calles. Personal de la Casa de Tierras, en un trabajo conjunto con el área de Servicios Públicos, llevó adelante tareas de marcado y trazado en la Quinta 567, donde se desarrollará el programa “Chacabuco para Todos II”. Durante la jornada, se delimitaron los espacios donde estarán ubicadas las futuras calles del sector, un paso fundamental para avanzar con la organización del loteo y las próximas intervenciones de infraestructura.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Joven herido en la madrugada de Chacabuco
- El SMN mantiene las alertas para Chacabuco y la zona
- Cayeron motos, autos y caballos en los operativos de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Choque y daño en la noche de Chacabuco
- Mostraron el rellenado de una cava de Chacabuco
- Corte programado de energía en Chacabuco
- Incendio en un comercio de Chacabuco
- Se trata normativa para regular un nuevo servicio que se presta en Chacabuco
- Accidente en el centro de Chacabuco
- Se trata normativa para regular un nuevo servicio que se presta en Chacabuco
- Anunciaron proyectos para una localidad de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario