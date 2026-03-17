martes, 17 de marzo de 2026

Transito: Detectaron gran cantidad de vehículos mal estacionados en Chacabuco

 


Infracciones.

La Subsecretaría de Tránsito de la municipalidad de Chacabuco dio a conocer la actividad realizada a lo largo del día martes.



Volver a Chacabuquero.

En distintos puntos de la ciudad se labraron actas de infracción por estacionar en lugar prohibido (obstruyendo entrada a garaje), un vehículo sobre la vereda obstruyendo paso  al peatón y 21 actas de infracción por estacionar camiones y acoplados en zona prohibida.

Se labraron actas de infracción por sacar escombros a la vía pública en día no permitido y actas de intimación por tener vehículos en estado de abandono en la vía pública.


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