Transito: Detectaron gran cantidad de vehículos mal estacionados en Chacabuco

Infracciones.
La Subsecretaría de Tránsito de la municipalidad de Chacabuco dio a conocer la actividad realizada a lo largo del día martes.
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En distintos puntos de la ciudad se labraron actas de infracción por estacionar en lugar prohibido (obstruyendo entrada a garaje), un vehículo sobre la vereda obstruyendo paso al peatón y 21 actas de infracción por estacionar camiones y acoplados en zona prohibida.
Se labraron actas de infracción por sacar escombros a la vía pública en día no permitido y actas de intimación por tener vehículos en estado de abandono en la vía pública.
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