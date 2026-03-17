Vecino involucrado en un choque fuera de Chacabuco

Ruta complicada.
Un vecino de Chacabuco participó este martes en un accidente de tránsito que ocurrió más allá de los límites del partido.
Volver a Chacabuquero.
Manejaba un camión Ford Cargo que chocó con un utilitario. El chofer fue identificado como Agustín Mario Bustos de 64 años.
El otro vehículo, un Citroën Berlingo, era guiado por Franco Sebastián Gastaldi de Junín.
Ocurrió en medio de la tormenta, en el kilómetro 462 de la ruta 30, en el partido de Chivilcoy.
No se registraron heridos de gravedad. El conductor del utilitario fue atendido en el lugar por personal médico.
Fuente: De Chivilcoy
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