Joven herido en la madrugada de Chacabuco

De noche.
Un joven dijo haber sido agredido a piedrazos esta madrugada.
Volver a Chacabuquero.
Acusó ante la Policía a dos sujetos que arrojaron las piedras contra su vivienda. Al parecer antes hubo un intercambio de palabras entre las partes en la vereda de la casa. El joven fue alcanzado por uno de los proyectiles en la cabeza cuando buscó protección en su hogar.
Ocurrió en Inmediaciones de Saavedra y Callao.
No fue necesaria la asistencia del SAME.
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