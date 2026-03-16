Policiales de Chacabuco: Vecina hospitalizada - Se entregó - Detenidos

Últimas horas.
Hospitalizada. Una mujer fue hospitalizada en horas de la noche tras mantener un altercado con otra femenina. Tuvo que interceder la Policía local. Al parecer, la mujer sufrió una caida y debió ser trasladada al Hospital en ambulancia. Ocurrió en Inmediaciones del Club Rivadavia
Entregó. El Subsecretario de Tránsito Gerardo Alejandro informó que entregó la moto uno de los jóvenes que había sido denunciado horas antes por causar ruidos molestos.
El joven es de apellido Martínez y la moto es una Honda 125cc.
Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración
Detenidos. La Policía de la provincia de Buenos Aires persiguió y detuvo el domingo por la tarde, un automóvil Chevrolet Astra. Los 3 ocupantes fueron detenidos.
Al parecer, se encontraron estupefacientes en su poder. Ocurrió en la ruta 7 entre Ssn Andrés de Giles y Luján. Según los medios de comunicación de la zona, el rodado viajaba de Luján a Chacabuco.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Anunciaron proyectos para una localidad de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Múltiples alertas Meteorológicas amarillas y naranjas para Chacabuco y la zona
- Chacabuco ya tiene a su primer precandidato para las próximas elecciones
- Denunciaron a motociclistas de Chacabuco
- Video: Alejandro Lerner recibe una bandera de los combatientes de Chacabuco
- Simulacro en marcha en Chacabuco
- Noche de Chacabuco: Daño en un negocio - Disturbios - Motos
- Salida de bomberos por un incendio en Chacabuco
- Video: Le robaron a una vecina de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario