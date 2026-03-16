lunes, 16 de marzo de 2026

Policiales de Chacabuco: Vecina hospitalizada - Se entregó - Detenidos

 

Últimas horas.

Hospitalizada. Una mujer fue hospitalizada en horas de la noche tras mantener un altercado con otra femenina. Tuvo que interceder la Policía local. Al parecer, la mujer sufrió una caida y debió ser trasladada al Hospital en ambulancia. Ocurrió en Inmediaciones del Club Rivadavia



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Peña folclórica en Chacabuco el 25 de abril de 2026
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Entregó. El Subsecretario de Tránsito Gerardo Alejandro informó que entregó la moto uno de los jóvenes que había sido denunciado horas antes por causar ruidos molestos.

Foto ante la Comisaría de Chacabuco 

El joven es de apellido Martínez y la moto es una Honda 125cc. 

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Detenidos. La Policía de la provincia de Buenos Aires persiguió y detuvo el domingo por la tarde, un automóvil Chevrolet Astra. Los 3 ocupantes fueron detenidos.

Foto en la ruta 7

Al parecer, se encontraron estupefacientes en su poder. Ocurrió en la ruta 7 entre Ssn Andrés de Giles y Luján. Según los medios de comunicación de la zona, el rodado viajaba de Luján a Chacabuco.


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