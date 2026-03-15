Chacabuco ya tiene a su primer precandidato para las próximas elecciones

Plataforma.
A pesar de que falta más de un año para las elecciones, ya hay algunos vecinos que quieren comenzar a compartir con los vecinos de Chacabuco su plataforma política.
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Tal es el caso de José Luis Tedesco, que ya fue candidato a intendente en el 2023 por la Libertad Avanza. Hoy se encuentra alejado de la conducción del partido que gobierna el país pero sigue reafirmando las ideas libertarias para aplicarlas en la administración pública comunal. Tal vez no le alcance para encabezar la boleta pero tal vez pueda aportar su conocimiento.
Estos son los puntos que publicó recientemente Tedesco, con su comentario:
1. Austeridad real y reducción del gasto político: No se le puede pedir más esfuerzo al vecino si el Estado no da el ejemplo. Necesitamos una estructura municipal compacta, eliminando secretarías y cargos jerárquicos y no jerárquicos que solo sirven para el "acomodo" político. Cada peso que se ahorra en burocracia es un peso que vuelve a las calles, a la iluminación y a la seguridad, a facilitar la generación de riqueza.
2. Digitalización y Transparencia ("Papel Cero"): La burocracia actual es un impuesto oculto al tiempo de los vecinos Propongo la digitalización total de los expedientes y trámites municipales con asistencia de la IA para multiplicar la eficacia y eficiencia. El ciudadano debe poder hacer una prefactibilidad en media hora y habilitar un comercio o radicar una industria en menos de 10 días o pagar una tasa que le presta servicios desde su teléfono (no como ocurre ahora que paga por tasas que NO prestan servicios), sin intermediarios ni demoras arbitrarias y a costo cero , la transferencia es un deber, no una opción: cada centavo gastado por el municipio debe estar publicado y al alcance de todos en tiempo real.
3. El campo, la Industria, el comercio y los servicios como motores, no como cajas: Como alguien que conoce la realidad de nuestro suelo y nuestra producción, sé que el mantenimiento de los caminos rurales y la simplificación de tasas comerciales y a la industria no son "gastos", son inversiones. Debemos dejar de asfixiar a los que generan empleo. El municipio debe retirar los obstáculos que generó durante décadas y permitir que el talento de los chacabuquenses se despliegue en libertad
4. El fin de los "agujeros negros": Eficiencia privada para servicios públicos de calidad. Resumen: Propuesta para transformar el Corralón y el Hospital Municipal y la gestión de residuos mediante modelos de gestión privada y tercerización, eliminando el despilfarro del dinero de los vecinos.
Los vecinos de Chacabuco no somos accionistas de una empresa de beneficencia política. somos contribuyentes que exigimos servicios de calidad. Hoy, el Corralón Municipal y el Hospital funcionan como agujeros negros donde entran recursos y salen excusas y sobrecostos que se traducen en nuevas tasas. Es hora de cambiar el paradigma: el Estado municipal se convierte en auditor de gestiones de los servicios mencionados en un marco de transparencia total, que les da el poder de co control a los vecinos.
5. El Corralón: De la desidia a la tercerización por resultados. Es inaceptable que el mantenimiento de nuestras calles y caminos dependa de maquinaria rota, falta de insumos o paros gremiales.
Propuesta: Tercerizar los servicios de mantenimiento vial y recolección.
El beneficio: El municipio deja de ser dueño de máquinas que no funcionan y pasa a ser un auditor de calidad. Se paga por kilómetro de camino arreglado o por zona limpia. Si la empresa no cumple, se le rescinde el contrato y la tecerización se realizará a al menos dos empresas por sectores con el fin de fomentar la competencia. Así, eliminamos el costo hundido en repuestos que desaparecen y horas hombre que no se traducen en mejoras reales. En este contexto a los empleados del corralón municipal se les dará la oportunidad de formar parte de la construcción de esas empresas privadas. Quien quiera trabajar podrá hacerlo en mejores condiciones y con mejor remuneración que ahora.
6. El Hospital Municipal: Gestión privada para una salud eficiente. La salud pública es una prioridad, pero "pública" no debe ser sinónimo de administración deficiente. El Hospital consume una parte leonina del presupuesto (cercana a la mitad) sin que eso se refleje siempre en calidad, suficiencia, turnos rápidos o insumos garantizados, cobro a las obras sociales y prepagas.
Propuesta: Concesionar la administración del Hospital Municipal a empresas de gestión de salud profesionales privadas o sistemas de gestión por resultados. Además se generará un sistema de cobertura pública de salud para vecinos con domicilio en chacabuco que no posean obra social y/o prepaga.
El beneficio: separar la salud de la política. Un administrador profesional optimiza las compras, reduce el ausentismo y mantiene la tecnología médica. El vecino sigue atendiéndose, pero el dinero de sus impuestos deja de financiar la ineficiencia burocrática para financiar soluciones médicas reales.
Con esta tercerización se elimina la competencia desleal para el desarrollo de centros de salud privada de importancia en Chacabuco que hoy carece.
7. La gestión de los residuos sólidos urbanos es clave para eliminar ese foco de dioxinas (producto de la quema del basural, tal como te dije, averiguá qué son y qué producen). Los residuos tienen valor de mercado, su procesamiento tiene el potencial de generar muchos puestos de trabajo en el sector privado local.
8. El ordenamiento y control del tránsito también es clave para reducir de forma significativa la siniestralidad y los grandes costos de salud pública que se deben afrontar por esta desidia.
9. El bolsillo del vecino es sagrado. Cada peso que se pierde en mala gestión es dinero que se le quita al comercio, a la industria, al campo, a los servicios y a la familia de Chacabuco. No podemos seguir sosteniendo estructuras obsoletas solo por romanticismo estatista o compromiso político.
Para cerrar: La verdadera gestión de calidad empieza porque cada impuesto que pagás se traduzca en una mejora medible para la calidad de vida de todos los vecinos y no sólo de algunos. Para lograrlo, es clave sacar a la corporación política de los lugares donde sólo se necesita técnica, eficacia y eficiencia.
Ordenar la gestión, es una decisión política. Es pasar de un modelo de slogans de falso "estado presente" (que suele estar presente solo para cobrar) a un Estado, eficaz, eficiente y facilitador de los vecinos, sus emprendimientos y empresas, que cumpla sus funciones básicas y respete la libertad de los ciudadanos.
Menos burocracia, menores costos para los chacabuquenses. Un Chacabuco moderno es posible. Es momento de que en Chacabuco las cuentas cierren con la gente adentro, no a costa de ella.
Tedesco hasta dejó un mensaje para los empleados que lo quieran votar: "que no te asusten que te podés quedar sin laburo. Si laburás y cuidás tu laburo, vas a ser bienvenido a las nuevas empresas privadas de las que vos mismo podés formar parte si así lo decidís como socio o colaborador.
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