domingo, 15 de marzo de 2026

Video: Alejandro Lerner recibe una bandera de los combatientes de Chacabuco

 

Recital.

Martín Martínez compartió con Chacabuquero el video del momento en el que Alejandro Lerner recibió la bandera de los combatientes de Malvinas de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

El cantante se presentó anoche en el Teatro San Carlos de Junín.

Fue un momento muy emocionante, comentó Martínez, y reconoció que los veteranos se emocionaron cuando les contó la anécdota.


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