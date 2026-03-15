Noche de Chacabuco: Daño en un negocio - Disturbios - Motos

Madrugada.
A lo largo de la madrugada se registraron distintos incidentes en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Alguien daño el vidrio de un local comercial. No quedó claro si fue con intención de robo porque se activó la alarma. El dueño y la Policía fueron al lugar. Ocurrió en una panadería ubicada en Perón y Bernardo de Irigoyen.
Hubo algunas peleas en inmediaciones del corredor nocturno. Por ejemplo, una mujeres confrontaron en Solís y Balcarce. También hubo conflictos reiterados en el barrio San Antonio, en el barrio Alcira de la Peña, y en el barrio ubicado en Villegas continuación, más allá de la ruta 7.
Se reportó un accidente de motos en la zona de la variante Chacabuco. Fue poco antes que sonara la sirena de los bomberos por el incendio en Perón y ruta 7.
También hubo quejas por ruidos de motos en la rotonda del acceso Hipólito Yrigoyen y en la zona de la plaza General Paz.
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