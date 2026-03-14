sábado, 14 de marzo de 2026

Le robaron a una vecina de Chacabuco

 

Esta noche.

Se reportó un robo en la noche de este sábado en la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

A una vecina le sustrajeron una moto que había dejado afuera de una iglesia evangélica.

Ocurrió en inmediaciones de 25 de Mayo y Gutiérrez.

Fue convocada la Policía al lugar.


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