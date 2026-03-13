Un vecino de Chacabuco trasladado al Hospital por un accidente

Esta tarde, en una avenida.
Esta tarde se reportó un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración
Fue un vecino el que acercó a Chacabuquero la información. Según dijo, el conductor de una moto terminó cayendo al pavimento en una avenida.
Al parecer, alguien que había estacionado su auto momentos antes abrió la puerta sin percatarse que venía el motociclista por la mano descendente de la arteria. Esto derivó en una caída.
El accidentado fue trasladado al Hospital en silla de ruedas dado que la situación sucedió en Garay y San Luis.
Otro. También hubo un choque entre una moto y una camioneta en Primera Junta y Óliden. No hubo lesionados. El conductor del rodado de menor porte fue atendido en el lugar por personal del SAME que fue al lugar en ambulancia. Sucedió en el horario de salida de las secuelas que están ubicadas a metros del lugar.
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