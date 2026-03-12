Mix de Chacabuco: Primera capacitación - Conflictos en las calles - Peña "A mi viejo"

Breves.
Equinoterapia. Este fin de semana se llevó a cabo el primer encuentro de Equinoterapia de Chacabuco. Fue en el campo de Miguel Romano. Estuvo organizado por el área de equinoterapia de la Municipalidad que coordina Jorgelina Soñez. Florica Fletcher, Patrica Porcel, y Luana Tange estuvieron al frente se la capacitación.
Conflictos. Sigue alta la conflictividad en Chacabuco. En las últimas ya horas hubo problemas en Espora y Villegas por un perro que asustó a un niño; en Máximo Gil y Mendoza por una mujer que increpó a un hombre; y en Saavedra y 25 de Mayo una mujer se vio amenazada por la presencia de su ex pareja en las Inmediaciones.
Peña. Este sábado desde las 12.00 en la Sociedad de Fomento 9 de Julio se realizará la Peña a Mi Viejo organizada por el ballet Alma y Tradición. Habrá distintos espectáculos a lo largo de la tarde y el cierre estará a cargo de La Santana. Entrada libre y grauita.
