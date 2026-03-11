miércoles, 11 de marzo de 2026

Transito: motos y licencias retenidos por motivos específicos en Chacabuco

 


Detalles.

La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco dio a conocer la actividad desarrollada este miércoles.



Se realizó un operativo de prevención en conjunto con la Policía comunal sobre  9 de Julio y Gutiérrez.

Se retuvieron cuatro motocicletas por circular sin documentación reglamentaria, dos de las mismas sin luces y falta de chapa patente.

Se retuvieron seis licencias de conducir por circular sin casco.


