martes, 10 de marzo de 2026

¿Será? Uber informó que estará disponible en Chacabuco y la zona desde mañana

 


Comunicado con promociones. Alternativa al remís.

Uber envió un comunicado a sus choferes informando que estará disponible en Chacabuco y la zona desde este 11 de marzo de 2026.



Uber es una aplicación que permite gestionar desde el teléfono celular transporte en autos y motos particulares. Es una alternativa al remís y al taxi pero permite integrar los servicios. El precio del viaje se cotiza en el momento.

Esto dijo a sus conductores anotados la empresa multinacional: "Queremos contarte que a partir de mañana, miércoles 11 de marzo, vas a poder recibir viajes con la app de Uber en Junín, Pergamino, Chivilcoy, Chacabuco, Rojas, Salto y Arrecifes y empezar a generar ganancias"

Se encuentran disponibles estas promos para los conductores:

✅ Si manejás auto particular o taxi, podés generar hasta $150.000 adicionales al completar tus primeros 30 viajes.

✅ Si manejás moto, podés generar hasta $100.000 adicionales al completar tus primeros 30 viajes.


También hay promos para los choferes que compartan la instalación de la aplicación de Uber para prestar el servicio Uber Drives:

✅ Si tu referido maneja auto particular o taxi, podés generar $100.000 adicionales cuando complete sus primeros 30 viajes.

✅ Si tu referido maneja moto, podés genera $70.000 adicionales cuando complete sus primeros 30 viajes.

Para recibir la ganancia, tus invitados/as deben completar al menos 30 viajes.

Para pedir un Uber hay que tener una aplicación instalada en el celular inteligente. Está disponible para Android y IOS 

En Chacabuco el Pro presentó un proyecto de ordenanza para regular los servicios de aplicaciones de viajes como Uber. Recién comenzará a ser tratado este miércoles.


