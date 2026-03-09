Inauguraron nuevas luminarias en un sector de Chacabuco

Esta noche.
El Intendente Municipal, Darío Golía, dejó inaugurado el recambio de luminarias LED en calle Quintana entre Pueyrredón y San Lorenzo, en el marco del plan de intervención en 30 cuadras de la ciudad.
Volver a Chacabuquero.
El jefe comunal destacó la importancia de esta arteria, señalando que además de brindar mayor seguridad a los vecinos, la iluminación permite poner en valor instituciones de la cuadra como la capilla de la Virgen de Luján, la sede de Cruz Roja Argentina Filial Chacabuco, Radio Vida y un laboratorio de análisis clínicos. “Es una cuadra muy transitada y es una alegría poder compartir esta inauguración”, expresó.
Asimismo, Golía remarcó que el municipio continúa trabajando de manera constante en el recambio de luminarias en distintos sectores de la ciudad. “Todo junto no se puede realizar, por eso avanzamos con un programa planificado. Les pedimos paciencia a los vecinos, porque vamos a ir llegando con los recambios necesarios”, afirmó.
Por su parte, el padre Alberto Galeano señaló: “Es bueno que Chacabuco vaya creciendo y mejorando. Hoy es una doble alegría porque se inaugura en la cuadra de la capilla de la Virgen de Luján”. Además, felicitó a la gestión municipal por el trabajo realizado y alentó a “seguir poniendo linda la ciudad cada día más”.
