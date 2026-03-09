lunes, 9 de marzo de 2026

Golía destaca las obras públicas concretadas en Chacabuco

 


Oficial.

A través de un comunicado el intendente Rubén Darío Golía salió a resaltar las obras públicas realizadas en sus dos años de gestión.



"Construimos 32 cuadras de pavimento y cordón cuneta, iluminamos 400 cuadras con luces LED, realizamos una escuela, un jardín maternal y un Centro Universitario", expresó en un comunicado.

Además, "sumamos tres nuevos pozos de agua, incorporamos un tomógrafo, servicio de hemodinamia y un nuevo resonador para fortalecer el sistema de salud", finalizó.


