Golía destaca las obras públicas concretadas en Chacabuco

A través de un comunicado el intendente Rubén Darío Golía salió a resaltar las obras públicas realizadas en sus dos años de gestión.
"Construimos 32 cuadras de pavimento y cordón cuneta, iluminamos 400 cuadras con luces LED, realizamos una escuela, un jardín maternal y un Centro Universitario", expresó en un comunicado.
Además, "sumamos tres nuevos pozos de agua, incorporamos un tomógrafo, servicio de hemodinamia y un nuevo resonador para fortalecer el sistema de salud", finalizó.
