Caravana: retuvieron motos de otras ciudades en Chacabuco

La Subsecretaría de Tránsito dio a conocer la actividad realizada en las últimas horas de este fin de semana en Chacabuco.
Se realizó un operativo de prevención conjuntamente con Policía Comunal, Patrulla Rural, y Control Urbano sobre Alberdi y Ruta 7, con recorrido en distintos puntos de la ciudad.
Se retuvieron 19 motocicletas por circular sin documentación reglamentaria falta de casco algunas de las mismas sin luces falta de chapa patente realizando disturbios tres con escapes antirreglamentarios. Se retuvieron 12 licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco. Fueron retenidas motocicletas de Chivilcoy, Rawson, Rojas y Salto.
Se retuvo una motocicleta porque su conductor dio positivo en el test de alcoholemia.
