Esta mañana se registró un accidente fatal en la ruta 30, cerca del cementerio parque de Chivilcoy.
Participaron en el mismo 2 autos y una camioneta.
Falleció una persona de sexo masculino que iba VW Gol Power. La patente de ese rodado FHR143 publicada por los medios de comunicación de Chivilcoy está radicada en Chacabuco según el Registro Automotor. Una mujer que viajaba en ese rodada fue trasladada al Hospital al igual que dos menores que iban en un VW Gol Trend El conductor de la camioneta VW Amarok fue dado de alta rapidamente.
Publicó el sitio web De Chivilcoy: "Por causas que se tratan de establecer, colisionaron un Volkswagen Gol Trend (dominio IYX314), conducido por un menor de edad, quien circulaba acompañado por otros dos menores; un Volkswagen Gol Power (dominio FHR143), conducido por Rodolfo Marcelo López, quien falleció a raíz del impacto y era acompañado por Eliana Orellanos; y una camioneta Volkswagen Amarok, conducida por Mariano Javier Alonso".
El fallecimiento tenía domicilio en Rawson. Tenía 52 años.
