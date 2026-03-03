Tormentoso: demorado, daños y agresiones en Chacabuco

Varias informaciones en un mismo artículo. Se incluye el registro de lluvia de la Alerta Meteorológica.
Tormenta. El registro de lluvia de los bomberos indicó que durante la madrugada cayeron en Chacabuco 27 milímetros de lluvia.
Techo. A las 00.10 de la medianoche, a poco de haber comenzado la tormenta, el viento arrancó el techo de una vivienda en Spinetti al 750. Los bomberos fueron convocados para ayudar a los moradores.
Demorado. En horas de la madrugada la Policía demoró a un sujeto de 20 años. Al momento de ser identificado por la Policía en la vía pública, se detectó que pesaba sobre el mismo un pedido de captura por paradero desde el 2023.
Agresiones. En la noche del lunes un vecino llamó a la policía alegando que él y sus amigos habían sido agredidos por su ex pareja. Ocurrió en Inmediaciones se Entre Ríos y Olavarría. La mujer acusada se fue del lugar pero fue abordada por la Policía a unas cuadras del lugar. Todo terminó con la intervención de la Policía de la Mujer y la Familia.
Daño. En la tarde del lunes un vecino puso en conocimiento que otra persona de sexo masculino produjo daños en la puerta de su vivienda tras intentar ingresar por la fuerza. Ocurrió en Inmediaciones de Buenos Aires y La Plata.
Perros. El lunes hubo dos accidentes de tránsito vinculados con perros que se cruzaron en el camino de vehiculos. En ambos casos los conductores de 2 motos terminaron siendo trasladados al Hospital. El primero ocurrió a la mañana, en Ullúa entre Gil y Andes, y el segundo por la noche, en inmediaciones de la cancha del Club Rivadavia.
