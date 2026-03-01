Retuvieron motos pero una camioneta fue la novedad en Chacabuco

Detalles
La Subsecretaría de Tránsito brindó el informe sobre las tareas desarrolladas este domingo en Chacabuco.
En un operativo de prevención y recorrido de móviles conjuntamente con policía comunal sobre calle Juan XXlll y Paso, Av Arenales y Alte Brown, Av Garay y San Luis, Av Alfonsín y Pringles, Av La Madrid y San Lorenzo, 9 De Julio y Barrio los Cardales se retuvieron 12 motocicletas por circular sin documentación reglamentaria tres de las mismas sin chapa patente dos de los conductores en estado de alcoholemia positivo.
Una camioneta sin seguro obligatorio su conductor en estado de alcoholemia positivo fue secuestrada.
En total se retuvieron diez licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco.
