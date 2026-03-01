Policiales de Chacabuco: Robo - Joven hospitalizado - Motos ruidosas

De noche.
Durante la noche se reportaron distintos hechos en diferentes puntos de la ciudad de Chacabuco.
Una vecina de apellido Scaturro puso en conocimiento de la Policía que le robaron una moto Yamaha YBR 125cc con la que había ido a una fiesta. Se dió cuenta del faltante cuando se iba a retirar del lugar. Ocurrió en 316 y ruta 7.
Un joven fue trasladado al Hospital en ambulancia a pedido de la Policía luego de ser encontrado inconsciente en la vía pública. Al parecer había tomado muchas bebidas alcohólicas. Estaba acompañado por un familar, otro joven, que fue el que pidió ayuda. Ocurrió en Bernardo de Irigoyen y San Lorenzo.
Personal de Tránsito retuvo caballos sueltos en el paso a nivel del acceso Juan XXIII, y una moto con escape antirreglamentario por causar disturbios en Lamadrid y Perón.
Durante la madrugada hubo muchas quejas por motos haciendo ruido en la ciudad y en la ruta 7.
