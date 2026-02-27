Más datos del Incendio en un domicilio de Chacabuco

Esta noche.
La sirena de bomberos voluntarios de las 22.00 fue motivada por un incendio una casa que se encuentra en Oliden y Lynch. Con el paso del tiempo se conocieron más datos.
Volver a Chacabuquero.
El incendió ocurrió en los fondos de una vivienda. Al parecer, el dueño había estado quemando residuos en horas de la tarde. Apagó el mismo pero parece que quedó alguna brasa que terminó reavivando las llamas.
Finalmente se estableció que no hubo daños en la casa.
En el lugar vive un vecino de apellido Carrasco.
Dos dotaciones de bomberos combatieron las llanas.
