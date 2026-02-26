jueves, 26 de febrero de 2026

Averiguación de paradero en Chacabuco

 

Esta tarde.

Esta tarde se registró la búsqueda de un anciano que se retiró del geriátrico municipal.



Desde el organismo público se pidió colaboración a la Policía para dar con el paradero de un vecino de alrededor de 80 años que no regresó tras salir a dar un paseo.

Finalmente, un familiar avisó que el anciano había arribado a su casa. Hasta allí lo fue a buscar un patrullero de la Comisaría y lo trasladó hasta el hogar ubicado en Garay y Salta.


