Averiguación de paradero en Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde se registró la búsqueda de un anciano que se retiró del geriátrico municipal.
Volver a Chacabuquero.
Desde el organismo público se pidió colaboración a la Policía para dar con el paradero de un vecino de alrededor de 80 años que no regresó tras salir a dar un paseo.
Finalmente, un familiar avisó que el anciano había arribado a su casa. Hasta allí lo fue a buscar un patrullero de la Comisaría y lo trasladó hasta el hogar ubicado en Garay y Salta.
