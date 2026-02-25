miércoles, 25 de febrero de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

Que en paz descanse: Luis.


 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

José Luis Di Paolo. Falleció a los 72 años. Casa de duelo: Cuartel 1. Sepelio: jueves a las 9.00

.


Volver a Chacabuquero.


Necrológicas recientes: QEPD


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Visita Chacabuco un funcionario provincial por una inauguración

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Hallazgo en un barrio de Chacabuco

- Le robaron a un vecino en la noche de Chacabuco

- Pedido de auxilio en el centro de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Necrológicas III

- Peligrosa misión completaron los bomberos de Chacabuco

- Movilización policial en un barrio por una situación violenta en Chacabuco

- Más información sobre el viaje en tren con mascotas de Chacabuco a Buenos Aires

- En Nación y en Chacabuco la Libertad Avanza contra la política sanitaria de Golía

- Los ganadores del sorteo de la rifa de la Fundación del Hospital de Chacabuco

- El Municipio de Chacabuco anunció en qué se invertirá el dinero de la Tasa por Salud

- Necrológicas II

- Necrológicas I

- Novedades en el servicio de trenes de pasajeros

- Agradecimiento al Hospital de Chacabuco




on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)