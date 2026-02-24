Más información sobre el viaje en tren con mascotas de Chacabuco a Buenos Aires

Para tener en cuenta.
Trenes Argentinos informó que ya se encuentra habilitada la venta de pasajes de larga distancia hacia Bragado, Junín y Mar del Plata con la posibilidad de viajar con mascotas, una decisión que mejora la experiencia de los pasajeros y acompaña las medidas impulsadas en esta línea por la Secretaría de Transporte. La nueva modalidad ya está en vigencia en el servicio a Rosario.
A partir de esta iniciativa, los pasajeros podrán trasladarse con perros o gatos mayores a tres meses de edad, en los coches de primera especialmente habilitados, bajo condiciones que garantizan la seguridad, la higiene, tanto para las mascotas como para los pasajeros.
Se permitirá un cupo de ocho mascotas por formación, y estará disponible en aquellos servicios cuya duración programada no supere las ocho horas de viaje, permitiendo de esta manera que más personas puedan trasladarse sin necesidad de dejar sus animales al cuidado de terceros.
De acuerdo a la reglamentación, las mascotas deberán viajar únicamente entre cabeceras, sin descender en las estaciones intermedias y permanecer durante el trayecto en un transportín cerrado con un tamaño máximo de 48 cm x 45 cm. El viaje será en un asiento contiguo al del pasajero responsable de la mascota.
Además, de manera preventiva se solicita que, para el viaje, deberá contar con libreta de vacunación (incluyendo vacuna antirrábica vigente), certificado de salud impreso y original, correa, bozal, chapa identificatoria y un kit de limpieza.
El control de la documentación, la firma del reglamento y la verificación de las condiciones de traslado se realizará durante el preembarque por parte del personal ferroviario.
El pasaje para viajar junto a la mascota contará con un valor especial que se podrá consultar a través de este link https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos/viaja-con-tu-mascota y estará sujeto a la disponibilidad de cupos. Se podrá adquirir a través de la web de Trenes Argentinos o en las boleterías habilitadas.
